德麥11月營收5.98億元改寫同期新高 前11月營收超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 09:29

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食品股王德麥 (1264-TW) 今年營運旺，德麥公布最新營收資訊，2024 年 11 月營收以 5.98 億元改寫歷史同期新高，也是史上單月第三高紀錄，月增 15.16%，年增 15.27%，2024 年 1-11 月營收 60.06 億元，也超過去年全年營收，年增 15.82%。

德麥 2024 年前三季營收 49.24 億元，毛利率 32.24%，年減 1.28 個百分點，稅後純益 5.81 億元、年增逾 13%，每股純益 15.67 元，

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德麥持續調整產品銷售組合，聚焦流行商品的販售，冀進一步提高產品銷量、降低生產成本，也持續提升在中國的產能，對中國及馬來西亞的市場成長看好。