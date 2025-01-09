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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 00:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.94元，其中最高估值1.96元，最低估值1.73元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.96(1.96)2.172.432.62
最低值1.73(1.73)1.952.132.43
平均值1.9(1.89)2.082.32.55
中位數1.94(1.9)2.082.32.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.90億28.17億29.92億30.92億
最低值25.80億27.30億28.60億29.89億
平均值25.85億27.59億29.26億30.38億
中位數25.86億27.57億29.23億30.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.601.311.041.41
營業收入17.84億20.75億23.08億24.26億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNYT

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