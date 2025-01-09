鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 00:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.94元，其中最高估值1.96元，最低估值1.73元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.17
|2.43
|2.62
|最低值
|1.73(1.73)
|1.95
|2.13
|2.43
|平均值
|1.9(1.89)
|2.08
|2.3
|2.55
|中位數
|1.94(1.9)
|2.08
|2.3
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.90億
|28.17億
|29.92億
|30.92億
|最低值
|25.80億
|27.30億
|28.60億
|29.89億
|平均值
|25.85億
|27.59億
|29.26億
|30.38億
|中位數
|25.86億
|27.57億
|29.23億
|30.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.60
|1.31
|1.04
|1.41
|營業收入
|17.84億
|20.75億
|23.08億
|24.26億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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