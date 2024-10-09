鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調升至198元，幅度約4.21%
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至198元，調升幅度4.21%。其中最高估值230元，最低估值169元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Builders Firstsource Inc今(9日)收盤價為193.14元。近5日股價下跌4.21%，標普指數上漲0.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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