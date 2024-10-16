search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調升至205.5元，幅度約3.27%

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 16:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由199元上修至205.5元，調升幅度3.27%。其中最高估值230元，最低估值169元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Builders Firstsource Inc今(16日)收盤價為195.72元。近5日股價上漲3.27%，標普指數上漲1.12%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BLDR市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Builders Firstsource Inc195.72-0.50%

延伸閱讀


Empty