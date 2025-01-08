鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO IncXPO-US的目標價調降至159元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對XPO Inc(XPO-US)提出目標價估值：中位數由165元下修至159元，調降幅度3.64%。其中最高估值181元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予XPO Inc評價：積極樂觀19位、保持中立4位、保守悲觀2位。
XPO Inc今(8日)收盤價為135.46元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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