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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO IncXPO-US的目標價調升至160元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對XPO Inc(XPO-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至160元，調升幅度6.67%。其中最高估值179元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予XPO Inc評價：積極樂觀20位、保持中立3位、保守悲觀2位。

XPO Inc今(12日)收盤價為158.13元。近5日股價下跌6.67%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股XPO市場預估目標價

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