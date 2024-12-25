諾和諾德減肥藥失利股價暴跌 散戶趁機抄底

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-25 00:10

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投資研究公司 Vanda Research 數據顯示，美國散戶資金上周五流入諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 的資金飆升 32 倍，因為這家丹麥製藥巨擘低令人失望的減肥藥數據提供罕見的逢低進場機會。

數據顯示，諾和諾德當天單日淨資金流入從前一天的 49 萬美元攀升至 1,560 萬美元，此前萬眾矚目的數據表明，該公司實驗藥物 CagriSema 只幫助患者減輕 22.7% 的體重，不及預期的 25%。

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Vanda 研究部門資深副總裁 Marco Iachini 表示：「散戶喜歡逢低買入，尤其是熱門股票...... 而且會這麼做，直到這種做法不再奏效。」

諾和諾德與美國競爭對手禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 在新興的減重治療市場競爭，預估未來 10 年該市場的收入將超過 1,500 億美元。

諾和諾德上周五的股價下跌了 27%，市值蒸發了 1,000 多億美元。該公司在美國上市的股票暴跌 21%，至 81.50 美元，為 2023 年 8 月以來的最低水準。

Iachini 說：「目前諾和諾德的表現兩年來首次低於標普 500 指數，因此要看到他們 (散戶投資人) 放棄逢低買入的傾向可能還為時過早。」上周五的散戶資金流動可能為機構投資人提供了退出管道。

Vanda Research 的數據顯示，3 月 7 日來自散戶投資人的資金觸及 2,350 萬美元的單日高點，此前一項研究顯示，諾和諾德的減重藥物 Amycretin 幫助肥胖患者減輕 13% 的體重。

諾和諾德的 Wegovy 和禮來的 Zepbound 減肥藥的成功，重新激起了零售業對醫療保健產業的興趣。CFRA 股票研究副總裁 Sel Hardy 表示：「隨著他們的 GLP-1 產品上市，以及禮來經常出現在新聞上...... 許多散戶投資者都知道禮來製藥。」

Hardy 建議，像禮來在 10 月和 11 月中旬的股價下跌那樣的拋售，可能替散戶投資者提供「一個有吸引力的切入點」。

Vanda Research 數據顯示，2024 年下半年，流入禮來的淨零售流量超過諾和諾德。