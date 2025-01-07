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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADRNVO-US的目標價調降至124.16元，幅度約8.84%

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 06:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)提出目標價估值：中位數由136.2元下修至124.16元，調降幅度8.84%。其中最高估值162.37元，最低估值71.05元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予Novo Nordisk - ADR評價：積極樂觀21位、保持中立7位、保守悲觀3位。

Novo Nordisk - ADR今(7日)收盤價為85.03元。近5日股價上漲8.84%，標普指數上漲1.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVO市場預估目標價

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