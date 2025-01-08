華南金2024年大賺231億元連4年創新高 EPS 1.68元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 19:21
華南金控（2880-TW）今（8）日公布去年獲利，華南金、銀同步登上 200 億俱樂部，同創歷史新高，華南金稅後淨利為 231.23 億元，每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.68 元。
華南金 2024 年獲利表現亮麗，且是自金控成立以來的連續 4 年創新高，較 2023 年全年的 216.26 億元，成長 14.97 億元，年增 6.92％。不僅華南金獲利站穩 200 億元俱樂部，主要子公司華南銀也不遑多讓，全年獲利在 12 月底衝破 200 億元，以全年 216 億元在年末寫下新高。
華南金 12 月合併稅前淨利為 25.50 億元、合併稅後淨利為 19.30 億元；累計合併稅前淨利 291.44 億元、合併稅後淨利為 231.23 億元，每股稅後盈餘為 1.68 元，每股淨值為 15.99 元。
主要子公司自結合併損益：華南銀行 12 月合併稅前淨利為 25.15 億元、合併稅後淨利為 19.44 億元；累計合併稅前淨利 265.78 億元、合併稅後淨利為 215.93 億元，每股稅後盈餘為 2.07 元，每股淨值為 23.02 元。
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