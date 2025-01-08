華南金2024年大賺231億元連4年創新高 EPS 1.68元

華南金 2024 年獲利表現亮麗，且是自金控成立以來的連續 4 年創新高，較 2023 年全年的 216.26 億元，成長 14.97 億元，年增 6.92％。不僅華南金獲利站穩 200 億元俱樂部，主要子公司華南銀也不遑多讓，全年獲利在 12 月底衝破 200 億元，以全年 216 億元在年末寫下新高。