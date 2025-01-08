高力去年12月營收3.44億元年月雙增 全年40億元創次高

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高力指出，熱泵 2024 年歐洲整體市場下滑 50%，對高力影響大，不過隨客戶端去化完成，預期今年熱泵市場逐漸回溫，2025 年熱泵年成長 10%。在各項產品 2025 年展望，板式及 BE 都看成長，吳俊英指出，板式熱交換器低雙位數成長，燃料電池反應盒則有機會高雙位數增長，至於散熱營收有望倍數成長。