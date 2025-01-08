高力去年12月營收3.44億元年月雙增 全年40億元創次高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 19:44
高力 (8996-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊。2024 年 12 月營收 3.44 億元，月增 12.5%，年增 12.96%，全年營收 40.03 億元，爲史上次高，較 2023 年衰退 7.45%。
高力 2024 年第四季營收 9.96 億元，季減 17.68%，年增 10.69%。
高力指出，熱泵 2024 年歐洲整體市場下滑 50%，對高力影響大，不過隨客戶端去化完成，預期今年熱泵市場逐漸回溫，2025 年熱泵年成長 10%。在各項產品 2025 年展望，板式及 BE 都看成長，吳俊英指出，板式熱交換器低雙位數成長，燃料電池反應盒則有機會高雙位數增長，至於散熱營收有望倍數成長。
液冷散熱部分，高力主要出貨集中在美國既有品牌客戶，2024 年兩家 ODM 客戶中，已有一家已完成供應商認證，有助於訂單在 2025 年發酵。
高力在 2024 年前三季稅後純益 5.01 億元，年減 7.24%，每股純益爲 5.56 元。
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