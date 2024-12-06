勤誠前11月營收達129億續寫新猷 超越去年全年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 18:43

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機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (6) 日公告 11 月營收 12.09 億元，累計今年前 11 月營收 129.07 億元，年增超過 3 成，超過去年全年，續創歷史同期新高。勤誠表示，目前看到終端客戶 AI 需求暢旺，明年展望正向。

勤誠 11 月營收 12.09 億元，月增 15.6%，年減 32.6%；累計今年 1 至 11 月營收 129.07 億元，年增 36.8%。

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勤誠表示，雖然 11 月營收受到客戶專案設計變更，以及產品轉換調整影響表現，部分專案遞延至 12 月出貨，不過目前仍看到終端客戶 AI 需求旺盛，除今年營收創高外，也看好明年展望。

勤誠指出，根據 TrendForce 資料，今年受惠 CSP 與品牌客群對於建置 AI 基礎設施需求提升，認為今年全年 AI 伺服器，包括搭載 GPU、FPGA 及 ASIC 等，出貨成長率可達 42%，且明年在 CSP 及主權雲等高需求下，AI 伺服器出貨可望年增 28%，並占整體伺服器 15%。