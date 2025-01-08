營收速報 - 瑞儀(6176)12月營收49.30億元年增率高達41.08％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 17:15
今年1-12月累計營收為516.18億元，累計年增率17.1%。
最新價為193.5元，近5日股價下跌-2.8%，相關光 電 業下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-653 張
- 外資買賣超：+2114 張
- 投信買賣超：-2708 張
- 自營商買賣超：-59 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|49.30億
|41%
|-3%
|24/11
|51.07億
|25%
|10%
|24/10
|46.43億
|15%
|-1%
|24/9
|46.78億
|22%
|-2%
|24/8
|47.55億
|29%
|1%
|24/7
|47.30億
|22%
|17%
瑞儀(6176-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CQ01010模具製造業。CC01040照明設備製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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