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鉅亨速報

營收速報 - 瑞儀(6176)12月營收49.30億元年增率高達41.08％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 17:15


瑞儀(6176-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣49.30億元，年增率41.08%，月增率-3.45%。

今年1-12月累計營收為516.18億元，累計年增率17.1%。

最新價為193.5元，近5日股價下跌-2.8%，相關光 電 業下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-653 張
  • 外資買賣超：+2114 張
  • 投信買賣超：-2708 張
  • 自營商買賣超：-59 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 49.30億 41% -3%
24/11 51.07億 25% 10%
24/10 46.43億 15% -1%
24/9 46.78億 22% -2%
24/8 47.55億 29% 1%
24/7 47.30億 22% 17%

瑞儀(6176-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CQ01010模具製造業。CC01040照明設備製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收瑞儀

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