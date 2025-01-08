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鉅亨速報

營收速報 - 飛宏(2457)12月營收11.54億元年增率高達34.59％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 17:15


飛宏(2457-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣11.54億元，年增率34.59%，月增率8.54%。

今年1-12月累計營收為108.98億元，累計年增率-11.63%。

最新價為34.95元，近5日股價下跌-6.01%，相關零組件業上漲0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+173 張
  • 外資買賣超：+229 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 11.54億 35% 9%
24/11 10.63億 3% 37%
24/10 7.76億 -25% -6%
24/9 8.22億 -17% -23%
24/8 10.64億 -4% -1%
24/7 10.77億 -20% 51%

飛宏(2457-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收飛宏

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