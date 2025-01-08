營收速報 - 飛宏(2457)12月營收11.54億元年增率高達34.59％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 17:15
今年1-12月累計營收為108.98億元，累計年增率-11.63%。
最新價為34.95元，近5日股價下跌-6.01%，相關零組件業上漲0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+173 張
- 外資買賣超：+229 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|11.54億
|35%
|9%
|24/11
|10.63億
|3%
|37%
|24/10
|7.76億
|-25%
|-6%
|24/9
|8.22億
|-17%
|-23%
|24/8
|10.64億
|-4%
|-1%
|24/7
|10.77億
|-20%
|51%
飛宏(2457-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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