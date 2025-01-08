營收速報 - 東典(6588)12月營收1,816萬元年增率高達179.17％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15
今年1-12月累計營收為1.36億元，累計年增率25.32%。
最新價為34.8元，近5日股價下跌-11.1%，相關通信網路類指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-40 張
- 外資買賣超：+76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-116 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1,816萬
|179%
|-1%
|24/11
|1,825萬
|51%
|27%
|24/10
|1,432萬
|134%
|62%
|24/9
|885萬
|22%
|-11%
|24/8
|999萬
|-4%
|-27%
|24/7
|1,368萬
|36%
|64%
東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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