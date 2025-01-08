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鉅亨速報

營收速報 - 東典(6588)12月營收1,816萬元年增率高達179.17％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15


東典(6588-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1,816萬元，年增率179.17%，月增率-0.5%。

今年1-12月累計營收為1.36億元，累計年增率25.32%。

最新價為34.8元，近5日股價下跌-11.1%，相關通信網路類指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-40 張
  • 外資買賣超：+76 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-116 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1,816萬 179% -1%
24/11 1,825萬 51% 27%
24/10 1,432萬 134% 62%
24/9 885萬 22% -11%
24/8 999萬 -4% -27%
24/7 1,368萬 36% 64%

東典(6588-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光通訊主動元件使用之薄膜濾光片。光通訊被動元件使用之薄膜濾光片。光通訊雲端資料中心使用之薄膜濾光片。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收東典

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