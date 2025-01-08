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鉅亨速報

營收速報 - 太欣(5302)12月營收91萬元年增率高達598.46％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15


太欣(5302-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣91萬元，年增率598.46%，月增率21.39%。

今年1-12月累計營收為1,391萬元，累計年增率13.46%。

最新價為9.73元，近5日股價上漲5.93%，相關半導體類指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-37 張
  • 外資買賣超：-37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 91萬 598% 21%
24/11 75萬 165% -26%
24/10 101萬 10% -15%
24/9 119萬 12% 1%
24/8 118萬 -24% -12%
24/7 133萬 330% -15%

太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收太欣

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