營收速報 - 太欣(5302)12月營收91萬元年增率高達598.46％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15
今年1-12月累計營收為1,391萬元，累計年增率13.46%。
最新價為9.73元，近5日股價上漲5.93%，相關半導體類指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-37 張
- 外資買賣超：-37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|91萬
|598%
|21%
|24/11
|75萬
|165%
|-26%
|24/10
|101萬
|10%
|-15%
|24/9
|119萬
|12%
|1%
|24/8
|118萬
|-24%
|-12%
|24/7
|133萬
|330%
|-15%
太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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