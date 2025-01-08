營收速報 - 原相(3227)12月營收7.87億元年增率高達31.84％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15
今年1-12月累計營收為83.62億元，累計年增率43.08%。
最新價為249元，近5日股價下跌-3.71%，相關半導體類指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1313 張
- 外資買賣超：-971 張
- 投信買賣超：-465 張
- 自營商買賣超：+123 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|7.87億
|32%
|3%
|24/11
|7.67億
|32%
|2%
|24/10
|7.49億
|27%
|1%
|24/9
|7.44億
|32%
|-2%
|24/8
|7.62億
|47%
|0%
|24/7
|7.59億
|48%
|5%
原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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