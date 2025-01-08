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鉅亨速報

營收速報 - 原相(3227)12月營收7.87億元年增率高達31.84％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15


原相(3227-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7.87億元，年增率31.84%，月增率2.54%。

今年1-12月累計營收為83.62億元，累計年增率43.08%。

最新價為249元，近5日股價下跌-3.71%，相關半導體類指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1313 張
  • 外資買賣超：-971 張
  • 投信買賣超：-465 張
  • 自營商買賣超：+123 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 7.87億 32% 3%
24/11 7.67億 32% 2%
24/10 7.49億 27% 1%
24/9 7.44億 32% -2%
24/8 7.62億 47% 0%
24/7 7.59億 48% 5%

原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收原相

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