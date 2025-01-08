營收速報 - 訊舟(3047)12月營收4.87億元年增率高達62.07％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15
今年1-12月累計營收為68.12億元，累計年增率60.1%。
最新價為30.05元，近5日股價上漲0.51%，相關通信網路下跌-1.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+173 張
- 外資買賣超：+206 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.87億
|62%
|4%
|24/11
|4.68億
|43%
|-26%
|24/10
|6.35億
|69%
|4%
|24/9
|6.13億
|61%
|-18%
|24/8
|7.45億
|112%
|-7%
|24/7
|8.05億
|139%
|-1%
訊舟(3047-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為商用及消費性通訊設備,電信商通訊設備,通訊服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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