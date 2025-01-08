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鉅亨速報

營收速報 - 訊舟(3047)12月營收4.87億元年增率高達62.07％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15


訊舟(3047-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.87億元，年增率62.07%，月增率4.2%。

今年1-12月累計營收為68.12億元，累計年增率60.1%。

最新價為30.05元，近5日股價上漲0.51%，相關通信網路下跌-1.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+173 張
  • 外資買賣超：+206 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.87億 62% 4%
24/11 4.68億 43% -26%
24/10 6.35億 69% 4%
24/9 6.13億 61% -18%
24/8 7.45億 112% -7%
24/7 8.05億 139% -1%

訊舟(3047-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為商用及消費性通訊設備,電信商通訊設備,通訊服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收訊舟

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