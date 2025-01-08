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鉅亨速報

營收速報 - 緯創(3231)12月營收1,056.54億元年增率高達41.44％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15


緯創(3231-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1,056.54億元，年增率41.44%，月增率10.93%。

今年1-12月累計營收為1.05兆元，累計年增率21.08%。

最新價為107.5元，近5日股價上漲3.37%，相關電腦週邊上漲2.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5164 張
  • 外資買賣超：+1336 張
  • 投信買賣超：-9017 張
  • 自營商買賣超：+2517 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1,056.54億 41% 11%
24/11 952.43億 25% -1%
24/10 962.85億 23% -1%
24/9 969.04億 24% 8%
24/8 898.21億 23% 4%
24/7 861.90億 27% -3%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收緯創

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