營收速報 - 緯創(3231)12月營收1,056.54億元年增率高達41.44％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 16:15
緯創(3231-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1,056.54億元，年增率41.44%，月增率10.93%。
今年1-12月累計營收為1.05兆元，累計年增率21.08%。
最新價為107.5元，近5日股價上漲3.37%，相關電腦週邊上漲2.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5164 張
- 外資買賣超：+1336 張
- 投信買賣超：-9017 張
- 自營商買賣超：+2517 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1,056.54億
|41%
|11%
|24/11
|952.43億
|25%
|-1%
|24/10
|962.85億
|23%
|-1%
|24/9
|969.04億
|24%
|8%
|24/8
|898.21億
|23%
|4%
|24/7
|861.90億
|27%
|-3%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 盛群(6202)12月營收2.25億元年增率高達45.29％
- 營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)12月營收1.58億元年增率高達107.2％
- 權值股熄火台股翻黑 三大法人聯手賣超190.21億元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至703.5元，幅度約6.59%
上一篇
下一篇