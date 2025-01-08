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〈日股收盤〉跟隨美股跌勢 日經翻黑跌落4萬大關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-08 15:31

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〈日股收盤〉跟隨美股跌勢 日經翻黑跌落4萬大關。(圖:shutterstock)

日本股市今 (8) 日跟隨美股跌勢，日經 225 指數(NKY) 開低走低，早盤一度挫逾 300 點後收斂，終場下跌 102.24 點或 0.26%，報 39,981.06 點，再度跌回 4 萬點之下。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 16.57 點或 0.59%，報 2,770 點，


半導體股逆勢強漲，鎧俠 (Kioxia) 飆漲 12.3%，DISCO 大漲 4.7%，愛德萬測試揚升 3.43%，東京威力科創上漲 1.62%，因輝達執行長黃仁勳在 CES 大展的演說，讓市場重新燃起對人工智慧 AI 的熱情。

焦點股部分，瑞薩重挫 2.38%。該公司宣布將在全球裁員最多 5%，總計少於 1000 個職位，並取消原定今年春季為高層加薪的計劃，以應對晶片需求低迷。

消息方面，東京證券交易所將加強管理層收購的監管，以防止大股東以不當的低價將公司私有化。東京證券交易所將於 2 月份向專家小組提交準則的草擬修訂，新規將在公眾意見徵詢期後生效。

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