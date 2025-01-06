策略師看好獲利與改革支撐 日股2025年有望再創新高

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-06 16:07

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股票策略師表示，在公司治理改革和強勁盈利的推動下，日本股市有望在 2025 年再創歷史新高。

日經 225 指數 (NKY) 與東證指數 TOPIX(TPX) 在 2024 年經歷了雲霄飛車般的漲跌，分別突破了 30 多年來的高點，根據彭博社最新調查，預計這兩項指數在 2025 年將分別較去年收盤時上漲 7.8% 和 8.6%。

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儘管面臨日本央行可能升息的壓力，以及川普政策帶來的不確定性，但分析人士認爲，隨着日本從通縮型經濟轉向增長型經濟過渡，企業收益會有所改善。

景順資產管理日本有限公司全球市場策略師 Tomo Kinoshita 表示，「2025 年，日本強勁經濟有助於推高日本股市；隨著國內需求維持強勁，日本股市的表現可能會超過其他亞洲地區的股市。」

日本 MCP 資產管理公司策略師 Rieko Otsuka 表示，激進投資者的操作可能是「增強日本股市動能的因素之一」。因為投資人意識到需要有效地利用資本，並改善從股東的角度來看表現不佳的公司的業績。

此外，多數經濟學家預測日本央行 2025 年至少會升息一次。由於利率上升提高了貸方的貸款收入以及交叉持股銷售的收益，金融股今年可能會延續其優異表現。

另一方面，川普重返白宮的貿易政策將成為日本企業的主要阻力，摩根士丹利分析，儘管由於川普的關稅政策，半導體和汽車行業的前景仍不確定，但日本企業可能會表現出韌性，其北美收入的一半以上來自美國生產的商品和服務。

野村證券在一份報告中寫道，日本也可能保持其作爲美國重要合作伙伴的地位，此類關稅對企業盈利的影響不太可能很大。