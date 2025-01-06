策略師看好獲利與改革支撐 日股2025年有望再創新高
鉅亨網編輯林羿君 2025-01-06 16:07
股票策略師表示，在公司治理改革和強勁盈利的推動下，日本股市有望在 2025 年再創歷史新高。
日經 225 指數 (NKY) 與東證指數 TOPIX(TPX) 在 2024 年經歷了雲霄飛車般的漲跌，分別突破了 30 多年來的高點，根據彭博社最新調查，預計這兩項指數在 2025 年將分別較去年收盤時上漲 7.8% 和 8.6%。
儘管面臨日本央行可能升息的壓力，以及川普政策帶來的不確定性，但分析人士認爲，隨着日本從通縮型經濟轉向增長型經濟過渡，企業收益會有所改善。
景順資產管理日本有限公司全球市場策略師 Tomo Kinoshita 表示，「2025 年，日本強勁經濟有助於推高日本股市；隨著國內需求維持強勁，日本股市的表現可能會超過其他亞洲地區的股市。」
日本企業解除交叉持股以及股東激進主義抬頭等關鍵變化給股市帶來了利多，日本與許多其他經濟體之間巨大的利率差距可能會繼續給日元帶來壓力，進一步提振出口商。
日本 MCP 資產管理公司策略師 Rieko Otsuka 表示，激進投資者的操作可能是「增強日本股市動能的因素之一」。因為投資人意識到需要有效地利用資本，並改善從股東的角度來看表現不佳的公司的業績。
此外，多數經濟學家預測日本央行 2025 年至少會升息一次。由於利率上升提高了貸方的貸款收入以及交叉持股銷售的收益，金融股今年可能會延續其優異表現。
不過，與美國的利率差距可能仍然很大，交易員已經減少了對日元升值的押注，因為日本央行可能會等待更長時間才能進行下一次升息。預計日本政府公債也將因日本央行可能推出量化緊縮而面臨壓力。
另一方面，川普重返白宮的貿易政策將成為日本企業的主要阻力，摩根士丹利分析，儘管由於川普的關稅政策，半導體和汽車行業的前景仍不確定，但日本企業可能會表現出韌性，其北美收入的一半以上來自美國生產的商品和服務。
野村證券在一份報告中寫道，日本也可能保持其作爲美國重要合作伙伴的地位，此類關稅對企業盈利的影響不太可能很大。
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