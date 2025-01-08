輝達總部落腳台北一殯舊址？郭智輝賣關子：等黃仁勳6月來台在COMPUTEX展揭曉

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 11:50

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台灣媒體關切輝達 (NVDA-US) 海外總部計劃，黃仁勳今在美國 CES 場邊記者會中回應，輝達在台灣有很多員工，目前仍在找地點，有可能會在 COMPUTEX 時宣布。對此，經濟部長郭智輝今 (8) 日巧妙回應：等 6 月 COMPUTEX 電腦展，黃仁勳來台再告訴大家，他同時也對台電撥補、協和四接及 3 位次長退休等議題說明。

對於近日傳出輝達相中台北市第一殯儀館的土地，作為海外總部地點，黃仁勳表示不知情。距離松山機場只要三分鐘車程，於去年 12 月拆除，傳出輝達海外總部相中該地，在相隔一小時之後，郭智輝亦於上午立法院會前的媒體聯訪提出回應。

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郭智輝表示，關於這個訊息，稍早黃仁勳已在美國宣布，他會在今年六月 COMPUTEX 電腦展告訴大家，屆時即會宣佈，將在台灣的哪個地點作為輝達總部。

關於台電爭取千億撥補金額在立院繼續卡關，若這個會期再不過，台電還會再虧四百億元，讓累虧金額超過四千億元。

郭智輝強調，希望大家能夠了解，台電爭取的千億撥補金，主要是在彌補過去對一般民生電價的補貼，若拿不到這項撥補，財務的調控會有困難，也必須要借錢，導致財務數字不會太好看。

關於自郭智輝去年 520 到任至今，已先後有 3 位次長申請退休，及目前有何最新的因應措施。

郭智輝表示，幾位次長都是屆齡退休，雖然經濟部有慰留、請他們繼續幫忙，但是他們都有自己人生規劃，當然必須尊重和同意，讓他們開啟第二人生。至於接替的人選，經濟部都有準備，這本就是一個正常的輪替，接替的次長人選一旦確定就會公告。