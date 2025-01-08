鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至43元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)提出目標價估值：中位數由45元下修至43元，調降幅度4.44%。其中最高估值83元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予南亞科(2408-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀4位。
南亞科(2408-TW)今(7日)收盤價為28.4元。近5日股價下跌2.91%，相關半導體業近5日上漲4.59%，集中市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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