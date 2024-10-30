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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股(GPK-US)EPS預估下修至2.54元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:17


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.54元，其中最高估值2.73元，最低估值2.33元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.73(2.73)3.023.223.51
最低值2.33(2.5)2.352.453.51
平均值2.55(2.63)2.72.943.51
中位數2.54(2.63)2.72.963.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值91.69億94.54億98.05億103.40億
最低值87.66億85.40億87.11億103.40億
平均值89.24億90.08億92.83億103.40億
中位數88.99億89.91億92.83億103.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.600.681.692.34
營業收入61.60億65.60億71.56億94.40億94.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Graphic包裝材料控股(GPK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGPK

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