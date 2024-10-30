鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股(GPK-US)EPS預估下修至2.54元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:17
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.63元下修至2.54元，其中最高估值2.73元，最低估值2.33元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.73(2.73)
|3.02
|3.22
|3.51
|最低值
|2.33(2.5)
|2.35
|2.45
|3.51
|平均值
|2.55(2.63)
|2.7
|2.94
|3.51
|中位數
|2.54(2.63)
|2.7
|2.96
|3.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|91.69億
|94.54億
|98.05億
|103.40億
|最低值
|87.66億
|85.40億
|87.11億
|103.40億
|平均值
|89.24億
|90.08億
|92.83億
|103.40億
|中位數
|88.99億
|89.91億
|92.83億
|103.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.60
|0.68
|1.69
|2.34
|營業收入
|61.60億
|65.60億
|71.56億
|94.40億
|94.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Graphic包裝材料控股(GPK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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