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鉅亨速報

營收速報 - 加捷生醫(4109)12月營收6,117萬元年增率高達147.15％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 18:15


加捷生醫(4109-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6,117萬元，年增率147.15%，月增率82.95%。

今年1-12月累計營收為5.36億元，累計年增率60.94%。

最新價為19.8元，近5日股價下跌-11.21%，相關生技醫療股價指數上漲0.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-52 張
  • 外資買賣超：-52 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 6,117萬 147% 83%
24/11 3,344萬 -2% -3%
24/10 3,432萬 34% 13%
24/9 3,025萬 18% -10%
24/8 3,361萬 21% 10%
24/7 3,057萬 4% -57%

加捷生醫(4109-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收加捷生醫

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