營收速報 - 加捷生醫(4109)12月營收6,117萬元年增率高達147.15％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 18:15
加捷生醫(4109-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6,117萬元，年增率147.15%，月增率82.95%。
今年1-12月累計營收為5.36億元，累計年增率60.94%。
最新價為19.8元，近5日股價下跌-11.21%，相關生技醫療股價指數上漲0.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-52 張
- 外資買賣超：-52 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6,117萬
|147%
|83%
|24/11
|3,344萬
|-2%
|-3%
|24/10
|3,432萬
|34%
|13%
|24/9
|3,025萬
|18%
|-10%
|24/8
|3,361萬
|21%
|10%
|24/7
|3,057萬
|4%
|-57%
加捷生醫(4109-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為一、甲魚粉、甲魚蛋、甲魚油等甲魚食品加工製造銷售買賣業務。二、甲魚加工買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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