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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至115元，幅度約7.48%

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 18:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由107元上修至115元，調升幅度7.48%。其中最高估值159元，最低估值88元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立6位、保守悲觀1位。

景碩(3189-TW)今(7日)收盤價為109.5元。近5日股價上漲7.35%，相關半導體業近5日上漲2.66%，集中市場加權指數上漲1.54%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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