鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為107元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.42元，其中最高估值3.69元，最低估值1.39元，預估目標價為107元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.69(2.49)
|7.48
|10.76
|最低值
|1.39(1.39)
|3.7
|5.07
|平均值
|1.7(1.56)
|5.42
|8.11
|中位數
|1.42(1.46)
|5.1
|8.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31,390,830
|39,732,030
|47,243,170
|最低值
|30,600,000
|34,400,000
|40,981,300
|平均值
|31,162,960
|36,906,190
|42,998,520
|中位數
|31,181,000
|36,992,680
|41,894,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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