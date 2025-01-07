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鉅亨速報

營收速報 - 健策(3653)12月營收16.51億元年增率高達53.52％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:30


健策(3653-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣16.51億元，年增率53.52%，月增率13.2%。

今年1-12月累計營收為142.78億元，累計年增率18.37%。

最新價為1570元，近5日股價下跌-4.56%，相關零組件業下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15 張
  • 外資買賣超：-151 張
  • 投信買賣超：+149 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 16.51億 54% 13%
24/11 14.58億 45% 11%
24/10 13.10億 26% 9%
24/9 12.04億 17% 0%
24/8 12.03億 3% 1%
24/7 11.86億 10% 3%

健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收健策

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