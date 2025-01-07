營收速報 - 健策(3653)12月營收16.51億元年增率高達53.52％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:30
今年1-12月累計營收為142.78億元，累計年增率18.37%。
最新價為1570元，近5日股價下跌-4.56%，相關零組件業下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：+149 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|16.51億
|54%
|13%
|24/11
|14.58億
|45%
|11%
|24/10
|13.10億
|26%
|9%
|24/9
|12.04億
|17%
|0%
|24/8
|12.03億
|3%
|1%
|24/7
|11.86億
|10%
|3%
健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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