營收速報 - 雷虎(8033)12月營收1.31億元年增率高達49.97％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15
今年1-12月累計營收為12.41億元，累計年增率25.99%。
最新價為66元，近5日股價下跌-5.6%，相關其 他上漲1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2864 張
- 外資買賣超：-3158 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+294 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.31億
|50%
|50%
|24/11
|8,728萬
|17%
|-15%
|24/10
|1.03億
|33%
|-1%
|24/9
|1.04億
|12%
|30%
|24/8
|8,022萬
|7%
|-17%
|24/7
|9,672萬
|48%
|-11%
雷虎(8033-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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