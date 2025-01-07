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鉅亨速報

營收速報 - 雷虎(8033)12月營收1.31億元年增率高達49.97％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15


雷虎(8033-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.31億元，年增率49.97%，月增率50.09%。

今年1-12月累計營收為12.41億元，累計年增率25.99%。

最新價為66元，近5日股價下跌-5.6%，相關其 他上漲1.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2864 張
  • 外資買賣超：-3158 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+294 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.31億 50% 50%
24/11 8,728萬 17% -15%
24/10 1.03億 33% -1%
24/9 1.04億 12% 30%
24/8 8,022萬 7% -17%
24/7 9,672萬 48% -11%

雷虎(8033-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收雷虎

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