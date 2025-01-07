營收速報 - 南帝(2108)12月營收10.12億元年增率高達33.02％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 14:15
今年1-12月累計營收為113.64億元，累計年增率27.09%。
最新價為34.35元，近5日股價上漲0.14%，相關橡膠工業下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-172 張
- 外資買賣超：-160 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|10.12億
|33%
|4%
|24/11
|9.70億
|45%
|-2%
|24/10
|9.94億
|50%
|-11%
|24/9
|11.23億
|32%
|11%
|24/8
|10.15億
|27%
|1%
|24/7
|10.07億
|41%
|-18%
南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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