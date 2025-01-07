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鉅亨速報

營收速報 - 南帝(2108)12月營收10.12億元年增率高達33.02％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 14:15


南帝(2108-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣10.12億元，年增率33.02%，月增率4.32%。

今年1-12月累計營收為113.64億元，累計年增率27.09%。

最新價為34.35元，近5日股價上漲0.14%，相關橡膠工業下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-172 張
  • 外資買賣超：-160 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 10.12億 33% 4%
24/11 9.70億 45% -2%
24/10 9.94億 50% -11%
24/9 11.23億 32% 11%
24/8 10.15億 27% 1%
24/7 10.07億 41% -18%

南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收南帝

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