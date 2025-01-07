美國國會正式確認川普當選下一任總統

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-07 11:26

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美國副總統賀錦麗周一（6 日）在國會聯席會議上宣布，參眾兩院議員正式認證了 2024 年總統大選選舉人團計票結果，確認川普獲 312 張選舉人票，當選下一任總統，范斯當選下一任副總統。

在賀錦麗宣布這一消息之後，全場響起了熱烈歡呼聲，共和黨人士起立鼓掌，為川普在 1 月 20 日宣誓就職清掃了道路。

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此情此景，與四年前形成鮮明對比。當時在參眾兩院確認選舉人團投票結果時，一群川粉闖入國會大廈，引發大規模騷亂。

川普周一在社交平台 Truth social 上寫道：「國會宣布我們今天取得了偉大的選舉勝利，這是歷史上的一個重要時刻，讓美國再次偉大起來（MAGA）!」

在去年 11 月美國大選中，共和黨不僅贏得了參議院多數席次，還在眾議院保持了微弱優勢，這為川普提供了強有力黨派支持，使他能夠更順利地推進核心政策議程，包括大規模減稅和加強打擊非法移民。

民主黨人士當天並未試圖阻止川普勝選認證，賀錦麗也沒有質疑選舉結果。

眾議院民主黨第二號人物克拉克表示：「我們必須重申捍衛美國民主的承諾。作為民選領導人，我們必須永遠忠於憲法。我們來這裡，是為了尊重選民的意願和法治。」