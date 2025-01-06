鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至77.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至77.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值85元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Credo Technology Group Holding Ltd今(6日)收盤價為72.39元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌0.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至50元，幅度約31.58%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調降至134.52元，幅度約5.36%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱DBX-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
上一篇
下一篇