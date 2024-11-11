鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調升至21元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由20元上修至21元，調升幅度5%。其中最高估值30元，最低估值15元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀12位、保持中立16位、保守悲觀2位。
Unity Software Inc今(11日)收盤價為20.5元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲4.66%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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