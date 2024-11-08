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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.85元，其中最高估值1.18元，最低估值0.68元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.18(1.18)1.141.31
最低值0.68(0.68)0.390.57
平均值0.88(0.86)0.770.85
中位數0.85(0.83)0.750.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值18.26億19.18億21.50億21.19億
最低值17.43億17.24億18.64億19.72億
平均值17.76億17.88億19.38億20.45億
中位數17.69億17.75億19.36億20.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.61-1.66-1.89-2.96-2.16
營業收入5.42億7.72億11.11億13.91億21.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSU

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