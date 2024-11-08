鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software Inc(U-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.85元，其中最高估值1.18元，最低估值0.68元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.18(1.18)
|1.14
|1.31
|最低值
|0.68(0.68)
|0.39
|0.57
|平均值
|0.88(0.86)
|0.77
|0.85
|中位數
|0.85(0.83)
|0.75
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.26億
|19.18億
|21.50億
|21.19億
|最低值
|17.43億
|17.24億
|18.64億
|19.72億
|平均值
|17.76億
|17.88億
|19.38億
|20.45億
|中位數
|17.69億
|17.75億
|19.36億
|20.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.61
|-1.66
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|營業收入
|5.42億
|7.72億
|11.11億
|13.91億
|21.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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