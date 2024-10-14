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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 12:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.64元上修至5.76元，其中最高估值5.84元，最低估值5.49元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.84(5.72)6.797.79
最低值5.49(5.49)6.046.9
平均值5.72(5.63)6.427.19
中位數5.76(5.64)6.457.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值184.60億192.55億201.10億
最低值180.34億183.89億188.79億
平均值183.38億188.59億195.39億
中位數184.05億189.39億195.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.513.834.142.903.87
營業收入207.68億168.04億160.17億199.23億337.04億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBK

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