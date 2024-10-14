鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為81.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 12:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.64元上修至5.76元，其中最高估值5.84元，最低估值5.49元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.84(5.72)
|6.79
|7.79
|最低值
|5.49(5.49)
|6.04
|6.9
|平均值
|5.72(5.63)
|6.42
|7.19
|中位數
|5.76(5.64)
|6.45
|7.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|184.60億
|192.55億
|201.10億
|最低值
|180.34億
|183.89億
|188.79億
|平均值
|183.38億
|188.59億
|195.39億
|中位數
|184.05億
|189.39億
|195.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.51
|3.83
|4.14
|2.90
|3.87
|營業收入
|207.68億
|168.04億
|160.17億
|199.23億
|337.04億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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