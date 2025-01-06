鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.ALAB-US的目標價調升至110元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)提出目標價估值：中位數由105元上修至110元，調升幅度4.76%。其中最高估值150元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Astera Labs, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Astera Labs, Inc.今(6日)收盤價為140.93元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌0.48%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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