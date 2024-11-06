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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.72元，其中最高估值0.74元，最低估值0.7元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.74(0.63)1.351.952.79
最低值0.7(0.54)11.552.05
平均值0.72(0.57)1.141.72.4
中位數0.72(0.57)1.151.652.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.85億6.53億9.18億12.38億
最低值3.10億4.79億6.89億10.43億
平均值3.77億5.96億8.37億11.47億
中位數3.83億6.00億8.54億11.60億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-0.38-0.17
營業收入7,987萬1.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALAB

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