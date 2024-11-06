鉅亨速報 - Factset 最新調查：Astera Labs, Inc.(ALAB-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Astera Labs, Inc.(ALAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.72元，其中最高估值0.74元，最低估值0.7元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.74(0.63)
|1.35
|1.95
|2.79
|最低值
|0.7(0.54)
|1
|1.55
|2.05
|平均值
|0.72(0.57)
|1.14
|1.7
|2.4
|中位數
|0.72(0.57)
|1.15
|1.65
|2.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.85億
|6.53億
|9.18億
|12.38億
|最低值
|3.10億
|4.79億
|6.89億
|10.43億
|平均值
|3.77億
|5.96億
|8.37億
|11.47億
|中位數
|3.83億
|6.00億
|8.54億
|11.60億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.38
|-0.17
|營業收入
|7,987萬
|1.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Astera Labs, Inc.(ALAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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