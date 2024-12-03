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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding LtdCRDO-US的目標價調升至50元，幅度約31.58%

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)提出目標價估值：中位數由38元上修至50元，調升幅度31.58%。其中最高估值85元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Credo Technology Group Holding Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀1位。

Credo Technology Group Holding Ltd今(3日)收盤價為47.8元。近5日股價上漲31.58%，標普指數上漲1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRDO市場預估目標價

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