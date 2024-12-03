鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.36元，其中最高估值0.54元，最低估值0.2元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.54(0.41)
|1.11
|1.25
|1.47
|最低值
|0.2(0.32)
|0.61
|1.07
|1.47
|平均值
|0.4(0.36)
|0.84
|1.17
|1.47
|中位數
|0.36(0.34)
|0.83
|1.15
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.92億
|6.90億
|7.61億
|9.13億
|最低值
|3.09億
|4.60億
|6.25億
|9.13億
|平均值
|3.49億
|5.43億
|6.91億
|9.13億
|中位數
|3.33億
|5.31億
|6.72億
|9.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-0.20
|-0.25
|-0.11
|-0.18
|營業收入
|5,384萬
|5,870萬
|1.06億
|1.84億
|1.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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