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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.36元，其中最高估值0.54元，最低估值0.2元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.54(0.41)1.111.251.47
最低值0.2(0.32)0.611.071.47
平均值0.4(0.36)0.841.171.47
中位數0.36(0.34)0.831.151.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.92億6.90億7.61億9.13億
最低值3.09億4.60億6.25億9.13億
平均值3.49億5.43億6.91億9.13億
中位數3.33億5.31億6.72億9.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---0.20-0.25-0.11-0.18
營業收入5,384萬5,870萬1.06億1.84億1.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRDO

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