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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.77%，報1.2516元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:20


截至台北時間06日19:20，英鎊/美元上漲0.0096點漲幅達0.77%，暫報1.2516點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.65%
  • 近 1 週：-1.26%
  • 近 3 月：-5.31%
  • 近 6 月：-3.03%
  • 今年以來：-0.77%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.76，本日上漲0.85%
  • 紐元/美元相關性0.63，本日上漲0.75%
  • 歐元/加幣相關性0.55，本日上漲0.05%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日上漲0.53%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.66，本日上漲0.79%
  • 美元/泰銖相關性-0.65，本日上漲0.12%

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英鎊/美元1.25330.91%
歐元/美元1.04211.10%
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泰銖/美元0.0290610.34%

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