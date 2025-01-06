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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.9%，報0.6268元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:20


截至台北時間06日19:20，澳元/美元上漲0.0056點漲幅達0.9%，暫報0.6268點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.69%
  • 近 1 週：-0.05%
  • 近 3 月：-8.57%
  • 近 6 月：-7.96%
  • 今年以來：+0.36%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.91，本日上漲0.75%
  • 歐元/美元相關性0.66，本日上漲0.86%
  • 英鎊/美元相關性0.53，本日上漲0.78%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日上漲0.8%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.54%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.81%

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澳元/美元0.62951.34%
紐元/美元0.56761.16%
歐元/美元1.04221.11%
英鎊/美元1.25360.93%

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