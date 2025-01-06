外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.9%，報0.6268元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:20
截至台北時間06日19:20，澳元/美元上漲0.0056點漲幅達0.9%，暫報0.6268點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.69%
- 近 1 週：-0.05%
- 近 3 月：-8.57%
- 近 6 月：-7.96%
- 今年以來：+0.36%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日上漲0.8%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.54%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.72，本日上漲0.81%
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