營收速報 - 博晟生醫(6733)12月營收2,009萬元年增率高達82.53％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15
今年1-12月累計營收為1.68億元，累計年增率55%。
最新價為33.1元，近5日股價下跌-2.65%，相關生技醫療股價指數下跌-0.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-48 張
- 外資買賣超：-48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2,009萬
|83%
|43%
|24/11
|1,401萬
|52%
|-19%
|24/10
|1,728萬
|-4%
|38%
|24/9
|1,254萬
|84%
|-22%
|24/8
|1,607萬
|129%
|2%
|24/7
|1,576萬
|113%
|73%
博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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