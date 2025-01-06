〈CES 2025〉GIS秀AR抬頭顯示器、光波導模組 布局車用與元宇宙應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-06 17:35

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業成集團 (GIS-KY)(6456-TW) 將於 1 月 7 至 10 日在美國消費電子展 (CES) 展出多項智慧車載及近眼顯示新技術，包括抬頭顯示器（HUD）、Mini LED 觸控顯示模組及光波導顯示模組等，積極布局智慧車載及元宇宙等新世代應用市場。

因應人工智慧、5G 網路、物聯網蓬勃發展，GIS 運用既有的光學、機構、電子整合技術優勢，推出多項創新產品。在智慧車載領域，GIS 展出具備大視角顯示及局部調光功能的抬頭顯示器，可提供高亮度、高對比的即時 AR 虛實整合行車資訊，並具備低耗電優勢，也展示以光波導技術開發的 AR HUD，可大幅縮小裝置體積。

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在車載顯示技術方面，GIS 展出低反射玻璃鍍膜技術，具備車規耐候、低反射、低色差特性，並將展示 Mini LED 觸控顯示模組，可提供達 1,500 毫米柱對柱的超大顯示螢幕。該產品採用 Mini LED 背光技術，相較傳統 LCD 背光產品具有高對比度、高亮度及省電等優勢。