GIS-KY估明年營運與今年持平 越南廠最快明年底量產

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-22 17:43

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觸控面板廠 GIS-KY(6456-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長周賢穎表提到日前公布越南投資案，規劃明年底或後年初開始量產，主要因應國際大客戶要求在中國以外地區設置生產基地的需求；而關於明年營運，則預估將與今年持平。

周賢穎提到，GIS 透過持續進行組織改造、調整產品結構及優化工廠效率等措施，使得毛利率較去年同期明顯改善；在產品結構調整方面，GIS 今年第三季營收組合中，平板電腦業務約占六成，為主要營收來源，手機業務占比約 10% 至 11%，筆電與其他業務（包含光學及車載產品）則占 29%。

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關於日前 GIS-KY 公布股市觀測站在越南投資訊息，周賢穎說明，投資 11.77 億元在越南設廠，規劃明年底或後年初開始量產，主要因應國際大客戶要求在中國以外地區設置生產基地的需求，除了越南新廠投資外，近期還通過在成都投資 13.68 億元及台灣投資 6.69 億元，合計 20.37 億元，主要用於光學模組的轉型布局。