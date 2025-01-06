創意去年12月營收攀5個月高點 全年小減5%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-06 17:36

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ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (6) 日公佈去年 12 月營收 27.02 億元，月增 47.1%，年增 22.4%，第四季營收 60.22 億元，季減 8.9%，年減 4.6%，累計 2024 全年營收為 250.44 億元，年減 4.6%；受惠客戶量產動能恢復，加上年底為 NRE 認列旺季，創意 12 月營收創下五個月來新高，不過全年仍受消費性電子需求疲弱，營收呈現小減。

細分兩大產品線，創意 12 月量產 (Turnkey) 營收達 18.34 億元，委託設計 (NRE) 為 8.47 億元，比重分別達 68%、31%；若與上個月相比，兩大產品線皆呈現月增，成長動能主要來自量產貢獻，量產業績月增高達 50.8%，NRE 月增幅也達 37.5%。

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外資先前預估，創意 3 奈米的加密貨幣案件在 2024 年第四季度進入量產，由於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 產能限制，4 奈米和 5 奈米加密貨幣案件將在 2025 年第一季以後開始貢獻，預計加密貨幣會是創意 2025 年主要成長動能。