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鉅亨速報

營收速報 - 昇貿(3305)12月營收7.70億元年增率高達59.28％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15


昇貿(3305-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7.70億元，年增率59.28%，月增率-0.93%。

今年1-12月累計營收為81.05億元，累計年增率32.59%。

最新價為64元，近5日股價下跌-2.02%，相關其他電子下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-309 張
  • 外資買賣超：-285 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 7.70億 59% -1%
24/11 7.78億 52% 10%
24/10 7.05億 51% -8%
24/9 7.64億 40% -2%
24/8 7.76億 43% 3%
24/7 7.51億 43% 6%

昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收昇貿

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