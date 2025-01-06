營收速報 - 昇貿(3305)12月營收7.70億元年增率高達59.28％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15
今年1-12月累計營收為81.05億元，累計年增率32.59%。
最新價為64元，近5日股價下跌-2.02%，相關其他電子下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-309 張
- 外資買賣超：-285 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|7.70億
|59%
|-1%
|24/11
|7.78億
|52%
|10%
|24/10
|7.05億
|51%
|-8%
|24/9
|7.64億
|40%
|-2%
|24/8
|7.76億
|43%
|3%
|24/7
|7.51億
|43%
|6%
昇貿(3305-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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