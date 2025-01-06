營收速報 - 振曜(6143)12月營收8.90億元年增率高達144.07％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:15
今年1-12月累計營收為74.11億元，累計年增率11.65%。
最新價為120.5元，近5日股價上漲4.33%，相關通信網路類指數上漲2.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+757 張
- 外資買賣超：+490 張
- 投信買賣超：+13 張
- 自營商買賣超：+254 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|8.90億
|144%
|18%
|24/11
|7.52億
|44%
|20%
|24/10
|6.24億
|-11%
|24%
|24/9
|5.04億
|-13%
|-24%
|24/8
|6.61億
|1%
|1%
|24/7
|6.56億
|14%
|8%
振曜(6143-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種電腦產品設計、製造、加工、銷售業務。電腦軟硬體設計、銷售業務。電腦網路與網路週邊產品之設計、製造、加工、銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 果然甩轎成功 任何拉回皆買點【華星光 第2】第一季翻倍黑馬
- 貿聯-KY去年12月、Q4、全年營收 均創歷年同期高
- 營收速報 - 百和興業-KY(8404)12月營收5.65億元年增率高達31.24％
- 竟天獲科技事業核准函 啟動IPO送件
下一篇