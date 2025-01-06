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鉅亨速報

營收速報 - 振曜(6143)12月營收8.90億元年增率高達144.07％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:15


振曜(6143-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣8.90億元，年增率144.07%，月增率18.44%。

今年1-12月累計營收為74.11億元，累計年增率11.65%。

最新價為120.5元，近5日股價上漲4.33%，相關通信網路類指數上漲2.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+757 張
  • 外資買賣超：+490 張
  • 投信買賣超：+13 張
  • 自營商買賣超：+254 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 8.90億 144% 18%
24/11 7.52億 44% 20%
24/10 6.24億 -11% 24%
24/9 5.04億 -13% -24%
24/8 6.61億 1% 1%
24/7 6.56億 14% 8%

振曜(6143-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種電腦產品設計、製造、加工、銷售業務。電腦軟硬體設計、銷售業務。電腦網路與網路週邊產品之設計、製造、加工、銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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