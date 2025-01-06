外匯存底連27年成長！出口旺推升2024年增60.82億美元 穩坐全球第4

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-06 19:58

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中央銀行今（6）日公布最新外匯存底數字，113 年 12 月底止，我國外匯存底金額為 5,766.77 億美元，較上月底減少 12.97 億美元，但因去年出口暢旺，全年餘額增加 60.82 億美元。據央行統計，外匯存底自 1998 年以來已經連續 27 年正成長，並穩居全球第四，僅次於中國、日本與瑞士。

外匯局長蔡烱民指出，去年 12 月外匯存底變動主要因素包括: 外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，及央行為維持外匯市場秩序進場調節等。

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談及新台幣匯率，蔡炯民表示，美元升值動能自 2024 年 9 月開始增強，加上 Fed 對通膨的預估上修，及市場估 2025 年降息幅度不如預期，都推升美元指數，此外，美國政治局勢影響也助長美元走勢，進一步影響台幣表現，但台灣第四季出口表現良好，加上科技股走勢強勁，廠商結匯支撐台幣走勢，和亞洲其他貨幣相比，台幣貶幅仍小於日元和韓元。

觀察近幾年外資動向，蔡烱民表示，相較 2022 年與 2023 年，去年外資淨流出動作並不明顯，外資動作最大的是 2022 年，當初台股賣超約新台幣 1 兆元，合計賣股及股利收入，淨流出約近 500 億美元，是近幾年的新高，2022 年台股走跌，當年大盤指數最低點來到 9 月的 12000 多點。

蔡烱民進一步表示，去 (2024) 年台股指數一路飆升，隨著外資持有台股及債券部位上揚，據統計 2024 年全年淨匯出約 300 多億美元，台超賣超約新台幣 6 千多億元，相較 2022 年幅度並不算大。