營收速報 - 穎崴(6515)12月營收4.55億元年增率高達164.82％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15
今年1-12月累計營收為57.98億元，累計年增率57.47%。
最新價為1115元，近5日股價下跌-8.33%，相關半導體業下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-550 張
- 外資買賣超：-281 張
- 投信買賣超：-262 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.55億
|165%
|5%
|24/11
|4.36億
|78%
|-33%
|24/10
|6.48億
|153%
|-9%
|24/9
|7.11億
|89%
|14%
|24/8
|6.25億
|82%
|5%
|24/7
|5.94億
|124%
|38%
穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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