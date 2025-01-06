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鉅亨速報

營收速報 - 穎崴(6515)12月營收4.55億元年增率高達164.82％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15


穎崴(6515-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.55億元，年增率164.82%，月增率4.54%。

今年1-12月累計營收為57.98億元，累計年增率57.47%。

最新價為1115元，近5日股價下跌-8.33%，相關半導體業下跌-1.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-550 張
  • 外資買賣超：-281 張
  • 投信買賣超：-262 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.55億 165% 5%
24/11 4.36億 78% -33%
24/10 6.48億 153% -9%
24/9 7.11億 89% 14%
24/8 6.25億 82% 5%
24/7 5.94億 124% 38%

穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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