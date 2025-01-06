〈日股收盤〉開紅盤無光 日經下挫近600點，豐田急跌逾4%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-06 15:15

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受到日本公債殖利率上升影響，日本股市 2025 年第一個交易日賣壓沉重，汽車、零售股壓盤重心，日經 225 指數 (NKY) 今 (6) 日開低走低，終場下挫 587.49 點或 1.47%，報 39,307.05 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 28.54 點或，報 2,756.38 點。

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日本 10 年期公債殖利率上漲 3.5 個基點至 1.125%，為 2011 年 7 月以來的最高水準，對借貸成本上升的擔憂日益加劇，豐田汽車跳水 4.29%、日產汽車下跌 1%；優衣庫母公司迅銷也下殺 4.22%。

日本央行總裁植田和男週一在 2025 年的首次公開講話中重申政策立場，表示經濟若持續改善將會升息。他對於下次升息的時間點保持開放態度，並表示這將取決於經濟、通膨和金融狀況。