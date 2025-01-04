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〈熱門股〉博盛半導體獲外資青睞 周漲25%創三個月高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-04 09:59

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博盛半導體董事長孟祥集。(鉅亨網資料照)

博盛半導體 (7712-TW) 今年營運審慎樂觀，預期海外銷售業績將持續成長，獲外資青睞下，本周股價上漲 25%，收在 255 元，創下近三個月來高點，成交量也滾出 2198 張的大量，一舉站回半年線。

博盛半導體從創立初期即確立國際化策略，外銷收入佔比高達 55.82%，而內銷則為 44.18%，尤其專注在高階產品，如電動車與伺服器，其中，車規產品 2022 年已完成量產，並獲得 AEC-Q101 及 ISO 9001/14001 等國際認證，目前車用產品營收占比已達 10%，累積出貨超過 1 億顆。


展望後市，孟祥集看好，博盛半導體過去與日本車廠供應鏈合作，今年起也會切入韓國車廠供應鏈，看好車用相關業績持續成長，並計劃未來三年將進一步提升車規產品出貨量。

博盛半導體在守住前波低點後展開反彈，連續四天大漲，接連站回月線、季線與半年線，三大法人中外資買超最積極，呈現連四天買超，一共敲進 222 張。

 

 

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博盛半導體MOSFETAI車用

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